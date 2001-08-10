Тихоокеанское
информационное агентство
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10:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают присоединиться к социальной сети для ведения бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представителей бизнес-сообщества, фрилансеров приглашают присоединиться к новой социальной сети TenChat, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

TenChat создана в рамках обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, принадлежит российскому юридического лицу ООО «ТенЧат» - организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий (IT-компании), резиденту инновационного центра «Сколково», входящему в состав группы ВБЦ.

Это уникальный, полностью отечественный продукт, созданный российскими разработчиками, представляющий собой электронный сервис в виде организации функционала социальной сети, построенной на симбиозе лучших технических и социальных инструментариев, буквально за последние несколько месяцев ставший крупнейшей деловой социальной сетью России.

Подробнее о TenChat можно узнать на официальном сайте.

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