Почти 400 дворов и более 400 подъездов в Южно-Сахалинске отремонтируют в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко во время объезда областного центра проинспектировал ход ремонта дворов и домов. На сегодня в городе привели в порядок 227 придомовых территорий. Управляющие компании уже получили субсидии на обновление подъездов в 41 доме, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Глава региона вместе с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным осмотрели двор пятиэтажки на улице Дзержинского, 12. Недавно здесь привели в порядок асфальтовое покрытие. Теперь жильцы ждут косметического ремонта входных групп и подъездов.
- Нужно покрасить стены и освежить штукатурку, сделать перила, обновить почтовые ящики, чтобы людям было приятно заходить домой, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - На эти работы мы выделяем управляющим компаниям субсидии. Комплексно необходимо подходить и к ремонту на придомовых территориях – заасфальтировать ямы, высадить цветы, навести порядок на детских площадках. Не нужно ждать годами капитального ремонта, мы должны делать комфортной жизнь людей сейчас.
Председатель совета дома Богдан Коваленко обратился к главе региона с просьбой – обновить отмостку пятиэтажки.
- Она уже вышла из строя. А нам отвечают, что отмостку по закону делают только вместе с фасадом, - поделился южносахалинец.
Губернатор поручил найти решение на запрос жильцов.
Следующей точкой объезда стал двор на улице Сахалинской, где идет капитальный ремонт. Работы начались прошлым летом, сдача запланирована на июль.
– Мы заменили все инженерные коммуникации – хозяйственно-бытовую канализацию, питьевой водопровод, электросети. Установили наружное освещение, обустроили детскую, спортивную и игровую площадки. Сейчас двор готов для асфальтирования. Проект капремонта обсудили с жителями и учли их пожелания, – рассказал представитель подрядчика Андрей Бородин.
Валерий Лимаренко и Сергей Надсадин посетили также двор дома №79 на улице Поповича. Три года назад капитально отремонтировали крышу пятиэтажки. В этом году обновят все внутридомовые инженерные сети, проведут ремонт входных групп и подъездов.
– После дождя у нас не двор, а сплошная лужа. В туфельках пройти невозможно, только в резиновых сапогах, – пожаловалась жительница пятиэтажки Надежда.
Мэр Южно-Сахалинска сообщил, что этим летом проезд заасфальтируют, а в следующем году двор капитально отремонтируют и заменят наружные сети. Капремонт фасада запланирован на 2025 год, но глава региона поручил перенести работы на ранний срок.
– В этом году к текущему ремонту готов 391 двор в нашем городе. Капитальные работы охватят 17 дворов. В 111 домах отремонтируют подъезды и входные группы. Это в два раза больше, чем планировалось изначально. Если будет потребность у жителей, найдем возможности еще нарастить объемы, – отметил Сергей Надсадин.
В масштабной работе по приведению в порядок дворов помогают волонтеры «Единой России».
– Добровольцы обходят домовладения и собирают пожелания жителей. Также они участвуют в составлении дефектных ведомостей и общественной приемке проведенных работ. Мы, депутаты, тоже встречаемся с жителями во дворах. Реальное общение с людьми ничто не может заменить. Только так мы можем получить информацию из первых уст и преобразить город так, как хотят сами южносахалинцы, – сказал депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин.
Отметим, что с последними поправками в областной бюджет финансирование сферы ЖКХ увеличили более чем на 7 млрд рублей. Дополнительные средства позволят охватить капитальным и текущим ремонтом больше дворовых территорий и домов.
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