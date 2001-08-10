Больше сотни грузовиков прошли по мосту через Амур, соединившему Россию и Китай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За первые две недели с момента открытия международного моста через Амур сотрудники пункта пропуска Кани-Курган оформили 128 грузовых автомобилей: 64 - на выезд из России, 64 - на въезд, сообщает ИА "Порт Амур".
Как говорится в сообщении Хабаровской таможни, в основном ввезены автомобильные шины, картон, полиэтиленовая лента, вилочные погрузчики, запасные части, двери, электротовары (выключатели, удлинители и другое). Из России в Китай отправили пиломатериалы, соевое и облепиховое масло и косметику.
Как рассказала информационному агентству исполняющая обязанности начальника таможенного поста МАПП Кани-Курган Елена Стрелец, заявленная пропускная способность пункта пропуска на сегодняшний день -190 большегрузов в сутки. С 18 июля вступает в силу постановление правительства, которое позволит совершать таможенные операции, связанные с прибытием, досмотром товаров и транспортных средств, в непосредственной близости (около 3 километров) от МАПП Кани-Курган на складском комплексе ООО «ТЛТ КАНИ-КУРГАН». Это ускорит процесс совершения таможенных операций и увеличит пропускную способность пункта пропуска.
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