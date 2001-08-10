Три ели и две лиственницы незаконно срубил в лесничестве житель Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 июня в отдел МВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление от должностного лица Красногорского лесничества о том, что 22 июня 2022 года был выявлен факт незаконной заготовки древесины в лесопарковой зоне города Томари, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе проведения доследственной проверки установлено, что 18 июня 2022 года 35-летний гражданин, находясь в квартале выдела № 14 Красногорского лесничества, не имея разрешительных документов на вырубку деревьев, в корыстных целях, незаконно вырубил 3 ели Аянской и 2 лиственницы.
Вследствие нарушения лесного законодательства государственному лесному фонду нанесен ущерб на сумму 145 350 рублей, что является крупным размером.
Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере).
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