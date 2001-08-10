Сахалинцев приглашают принять участие в экологическом фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ЭкоФест пройдет на Сахалине уже в июле, с 8 по 10 число. Планируется, что это станет самое масштабное экологическое мероприятие года, которое пройдет на площадках городского парка и "Горного Воздуха", рассказали ТИА "Острова" в агентстве по делам молодежи Сахалинской области.

Форум будет проходить в течение трех дней, каждый из которых имеет свою уникальную и разнообразную программу. Посетителей ждёт полное погружение в тему осознанного отношения к природе в жизни каждого из нас, и масса интересных активностей.

Напоминаем, как развивалась «зелёная» эко история. На форуме «ОстроVа 2021», проект 18-летней сахалинки Евы Левиной из Корсакова получил грантовую поддержку Росмолодежи 1 млн. 300 тыс.

Уже не первый раз форум «ОстроVа» дает шанс талантливой молодежи реализовать свои проекты, благодаря финансовой и организационной поддержке Росмолодёжи и Правительства Сахалинской области. Только в этом году четверо участников получи грантовых денег от Росмолодёжи на общую сумму 7 млн. 900 тыс. рублей. Проекты сахалинцев и курильчан были по достоинству оценены экспертами. Совсем скоро, на форуме «ОстроVа 2022», с 13 по 19 августа, участники так же смогут побороться за грантовые деньги, представив свои оригинальные идеи.

Команда организаторов на протяжении 11 месяцев готовились к главному событию в реализации этого проекта. За это время команда успела провести мероприятие в Арт-Резиденции «Маяк» и 5-дневный онлайн форум с экспертами в разных областях экологии. Ребята знакомились с экологическими проектами, изучали химические составы косметической продукции, психологию человека в реалиях современных технологий.

«На данном пути было не мало трудностей, начиная от проработки самой концепции проекта во всех ее деталях, заканчивая всеми нюансами в эвент менеджменте. Это мой первый проект, поэтому для его реализации мне, как руководителю, пришлось изучить много теории и обучиться нужным навыкам за короткие сроки.

ЭкоФест — это не очередные скучные лекции об экологии, ЭкоФест — это целая философия об осознанном подходе к своей жизни и жизни вокруг тебя. Сразу говорю, лекций не будет. На нашем трехдневном форуме вас ждут духовные практики, нетворкинг со спикерами из разных сфер деятельности, которых объединяет общая тема экологии, спортивное соревнование сразу на трех пляжах Сахалинской области, и конечно же фестиваль с эко ярмаркой, музыкой, мастер-классами и приятной теплой атмосферой», - поделилась Ева Левина.

Зарегистрироваться на ЭкоФест может любой желающий. После регистрации вас автоматически переносят в общий чат участников форума, где вы можете заранее выбрать мастер-класс, на который хотите пойти. Также в общем чате участники могут общаться между собой. Всем тем, кто станет членом большой команды проекта, организаторы выдадут фирменный мерчендайз и сертификат участника. Возможность выигрывать другие подарки, о которых будет рассказано позже в социальных сетях, будет у каждого желающего.