В Южно-Сахалинске общественники проверяют выполненные дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители общественного дорожного совета совместно со специалистами администрации Южно-Сахалинска, подрядной организации проинспектировали отремонтированные участки ул. Горького от ул. Есенина до ул. Пуркаева и ул. Есенина от пр. Мира до ул. Комсомольской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ранее на этих участках в рамках текущего содержания улично-дорожной сети был снят верхний поврежденный слой асфальта, отрегулировано высотное положение люков, а также уложено новое асфальтобетонное покрытие. Произведены работы по нанесению дорожной разметки.

- Наша задача - дать оценку выполненных работ с точки зрения горожан — автомобилистов и пешеходов. На таких встречах у нас есть возможность прямо на месте указать заказчику и исполнителю на конкретные недочеты, если они есть, и выяснить как и в какие сроки их планируют устранять. Так, например, на ул. Горького возникли вопросы к бордюрному камню — на фоне новой дороги он выглядит не совсем эстетично. Хоть и в рамках текущего ремонта УДС такие работы не предусмотрены, нам пояснили, что сейчас разыгрывается контракт и в ближайшем будущем и этот вопрос будет решен, - рассказал член дорожного совета Олег Меркушев.

Напомним, общественный совет по вопросам развития дорожной инфраструктуры сформирован по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Его основная задача — улучшение условий для пешеходов, автомобилистов, работы общественного транспорта, а также для горожан, предпочитающих передвигаться на велосипедах, самокатах.