Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первый субсидируемый Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) каботажный рейс по Северному морскому пути (СМП) отправился атомный лихтеровоз "Севморпуть", сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на официальный телеграм-канал Минвостокразвития.

В свой первый "льготный" рейс контейнеровоз вышел из северной столицы 25 июня. Он доставит на Камчатку 111 контейнеров и почти 40 тонн генеральных грузов (металлоконструкции). Планируется, что переход судна по СМП займет 22 дня, к камчатским берегам оно причалит уже 15 июля.

В "Атомфлоте" рассказали, что на сентябрь уже запланирована вторая субсидируемая Минвостокразвития каботажная перевозка грузов на "Севморпути" на Дальний Восток и обратно. На предприятии также отметили, что активность грузовладельцев поможет открыть регулярную контейнерную линию. Воспользоваться льготными условиями доставки по данному маршруту максимально просто: времени для формирования базы грузов достаточно, а тарифы прозрачны и более чем привлекательны.

"Севморпуть" - ледокольное транспортное судно советской постройки (лихтеровоз), единственное действующее грузовое судно с атомной силовой установкой и крупнейшее из четырёх когда-либо построенных невоенных торговых судов с ядерной энергоустановкой. «Севморпуть» также является крупнейшим лихтеровозом по водоизмещению. Судно названо в честь Северного морского пути, для которого он, собственно, и был построен. Лихтеровоз предназначен для перевозки грузов в лихтерах и контейнерах в отдалённые северные районы. «Севморпуть» способен самостоятельно следовать во льдах толщиной до 1 метра.