Народные тропы к городскому парку украсили резиновой крошкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О неэстетичном виде подходов к зеленому оазису с Компроспекта пожаловались мэру города через социальные сети сами южносахалинцы. Сергей Надсадин дал поручение руководству учреждения культуры продумать варианты решения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина Виктор Калюжный, утрамбованные десятилетиями дорожки, по которым жители срезают путь от автобусной остановки и пешеходного перехода, решили сохранить. Для максимально быстрого реагирования на задание градоначальника был избран метод нанесения резиновой крошки. Он достаточно прост с точки зрения технологии укладки.

Сейчас обновленные дорожки уже готовы и даже испытаны первыми прохожими. А вот для благоустройства обочин потребуется время: грунт обновили и засеяли травой. Как только она взойдет, дорожки примут окончательный вид.

Напомним, обратиться к мэру Южно-Сахалинска можно через специалистов муниципального центра управления, который занимается отработкой обращений и сигналов, поступающих через социальные сети. Сегодня среднее время ответа составляет около 10 минут. Обращения принимаются в режиме 24/7 в официальных аккаунтах мэра и администрации города по ссылке.