Рыбоводный завод на реке Гастелловка выпустил мальков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский лососевый рыбоводный завод выпустил в реку Гастелловка мальков лосося. В свободное плавание отправились 13 миллионов мальков кеты и 200 тысяч мальков горбуши.

До выпуска рыба прошла цикл развития на заводе: от оплодотворения и инкубации икры до превращения ее в мальков. Мальки выросли в специальных выростных прудах, где их вскармливали, пока они не набрали массу. После того, как молодь достигла необходимого размера и веса, кету и горбушу выпустили в естественную среду обитания.

Рыбоводный завод был введен в эксплуатацию в 2019 году. Именно тогда рыбозаводчики выпустили в Гастелловку первую партию молоди лосося, количеством около 3,5 миллионов мальков. За три года рыба нагулялась в Охотском море и в этом сезоне начнет возвращаться обратно в родную реку, для того, чтобы дать жизнь новому поколению.

Как рассказал директор ООО «Тахар» Александр Федоренко, в следующем году планируется закладка уже 20 миллионов мальков. Для этого в этом сезоне предприятие обустроит еще два выростных пруда. Кроме того, на территории завода появится административное здание. Сейчас на заводе трудятся шесть специалистов. При увеличении объемов работы, количество занятых на предприятии может быть увеличено.