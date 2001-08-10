Сергей Надсадин проверил, как благоустраивается Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе инспекционной поездки, участие в которой также приняли первый вице-мэр Александр Гринберг, руководители профильных департаментов, глава города проверил ряд объектов, прилегающих к проспекту Мира, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Первой точкой объезда стала территория в районе пересечения с ул. Авиационной (ТЦ «Бубль Гум»), где ведется строительство южного канализационного коллектора. Объект имеет важное стратегическое значение для города, его ввод в эксплуатацию позволит переключить на новые сети существующие и строящиеся микрорайоны. Вместе с тем, важным этапом работ является восстановление благоустройства после строительства, и именно в этой части, отметил мэр, к заказчику в лице МКУ «Управление капительного строительства» имеется ряд серьезных замечаний. Глава города поручил провести служебную проверку по ситуации, а также до начала июля привести участок в порядок - выполнить здесь благоустройство и озеленить.
Также участники инспекционной поездки проверили ряд объектов, расположенных на улице Ивана Куропатко, ведущей на аэропорт Южно-Сахалинска. Там мэр поручил усилить работу по озеленению. Также вызывает ряд вопросов состояние ограждений, которые выходят на центральные улицы.
– Ситуации, когда заборы выглядят неопрятно и портят внешний вид города, считаю недопустимыми. Ежегодно муниципалитет работает над тем, чтобы областной центр становился еще более комфортным, красивым и благоустроенным. В том числе, для этих целей разработан дизайн-код городского пространства, который мы начали активно внедрять. Важно, чтобы неравнодушие проявляли все жители, в том числе, и владельцы участков, – отметил Сергей Надсадин.
Еще одним объектом, который посетил мэр в ходе объезда, стала территория будущего сквера Авиаторов. Напомним, концепция общественного пространства стала победителем федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и будет реализована уже в этом году. Новый сквер станет новой точкой притяжения, открыть его для жителей и гостей города планируется ко дню 140-летия Южно-Сахалинска осенью этого года.
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