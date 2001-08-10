Спортивную площадку установят в одном из дворов в Новоалександровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С просьбой благоустроить дворовую территорию в администрацию обратились жители многоквартирного жилого дома №39А в Северном городке. Работы в рамках реализации федеральной программы "1000 дворов" будут проведены к концу нынешнего лета. С жителями двора для согласования проекта встретился первый вице-мэр Александр Гринберг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, ранее программой благоустройства в указанном дворе было запланировано только асфальтирование проезда, установка бордюрного камня, а также оборудование парковки. Жители обратились в администрацию с просьбой предусмотреть появление спортивной зоны. Итоги совместной работы с горожанами обсудил Александр Гринберг:

- Перед началом работы подрядчиков на данном объекте мы встретились с жителями двора для согласования проекта. От них дополнительно поступила просьба установить здесь спортивную площадку. Это не было предусмотрено первоначальным проектом. Город пошел навстречу: отработали проектное решение, которое вновь представили жителям на согласование. Все просьбы людей мы вязли в работу. В ближайшее время закончим проектирование и к концу лета в этом дворе появится современная спортивная площадка.

Присутствовавшая на встрече жительница двора Марина Панфилова осталась довольна конструктивным диалогом с администрацией:

- Мы совместно обсудили проект спортивной площадки для наших детей. Хотим, чтобы размер объекта соответствовал нашей территории. Дело в том, что у нас много ребят разного возраста. Для малышей в соседнем дворе есть отличный детский городок. А для подростков ничего нет, кроме необорудованного футбольного поля. Нам бы хотелось безопасное пространство, с покрытием, чтобы можно было играть в волейбол, футбол и баскетбол. Рады, что нас услышали и в ближайшее время во дворе появится площадка.