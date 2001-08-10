На 10-летнюю девочку в Томари напали бездомные собаки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения бездомных псов на 10-летнюю девочку в Томари. Жизни ребёнка сейчас ничего не угрожает, сообщает astv.ru.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, его ход находится на контроле прокуратуры.
Инцидент произошёл 26 июня в двенадцатом часу дня. Маленькая Вика находилась в районе дома №54 по улице Октябрьской, как на неё вдруг накинулись два чёрных безнадзорных пса. Агрессивные животные укусили ребёнка за ногу.
Мать экстренно повезла дочку в больницу, в приёмном покое ребёнка осмотрели и поставили прививку от столбняка. Также сотрудники медучреждения связались с полицией и доложили о случившемся.
Сейчас школьница чувствует себя удовлетворительно и признаётся, что ножка очень сильно болит. Школьница прихрамывает, но скоро поправится.
Тем временем, добавляет мама Вики, злобные псы продолжают атаковать людей на том же месте, где пострадала Вика.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
15:33 22 Июня Сахалинец обмолвился знакомым о крупной сумме денег на карте и лишился их
15:20 23 Июня В Южно-Сахалинске борются с борщевиком
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
Выбор редакции
- 11:08 Вчера Спортивную площадку установят в одном из дворов в Новоалександровске
- 13:39 24 Июня Южносахалинцев приглашают постоять на гвоздях и исцелиться звуком
- 12:39 24 Июня Сахалинец завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо
- 15:03 23 Июня Сахалинским детям рассказали о вреде наркотиков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?