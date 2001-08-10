На 10-летнюю девочку в Томари напали бездомные собаки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения бездомных псов на 10-летнюю девочку в Томари. Жизни ребёнка сейчас ничего не угрожает, сообщает astv.ru.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, его ход находится на контроле прокуратуры.

Инцидент произошёл 26 июня в двенадцатом часу дня. Маленькая Вика находилась в районе дома №54 по улице Октябрьской, как на неё вдруг накинулись два чёрных безнадзорных пса. Агрессивные животные укусили ребёнка за ногу.

Мать экстренно повезла дочку в больницу, в приёмном покое ребёнка осмотрели и поставили прививку от столбняка. Также сотрудники медучреждения связались с полицией и доложили о случившемся.

Сейчас школьница чувствует себя удовлетворительно и признаётся, что ножка очень сильно болит. Школьница прихрамывает, но скоро поправится.

Тем временем, добавляет мама Вики, злобные псы продолжают атаковать людей на том же месте, где пострадала Вика.