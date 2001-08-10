Перекресток улиц Сахалинской и Ленина в Южно-Сахалинске украсят цветники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Площадь насаждений в районе бывшего книжного магазина «Современник» превысит 60 кв м. Композиция и состав цветника разработаны с использованием крупномерных деревьев, кустарников, многолетников и злаков. Еще по одному цветнику появится около здания универмага и - напротив — на стороне рынка. Площадь объектов - чуть более 40 кв м каждый, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, ставший инициатором озеленения пешеходной части перекрестка, в подготовке концепции помогали специалисты из Казани. Напомним, осенью прошлого года областной центр с рабочим визитом посетили представители ландшафтного предприятия «Парк-Сервис» из Республики Татарстан. В числе других объектов оно реализует проекты по озеленению общественных пространств. Их работы известны в республике и высоко оценены экспертами.
Композиция большого цветника состоит из трех ярусов. Самый верхний представлен кленом Гиннала. Его отличает насыщенный окрас листьев в осенний период. Следующий ярус будет состоять из декоративных кустарников спиреи Билларда, спиреи Вангутта, спиреи японской. И последний — из цветов и злаков. Это тысячелистник обыкновенный, шалфей дубравный, щучка дернистая, сеслерия осенняя. Кусты спиреи японской будут добавлять цветнику объема уже ранней весной, до массового цветения многолетников.
Два других цветника с учетом застройки улицы будут одинаковой вытянутой формы с ярусами из декоративных кустарников и цветов. Часть насаждений повторит номенклатуру центральной клумбы. Дополнительно будет использована манжетка мягкая.
Площадь всех трех цветников закроют мульчей из коры лиственницы, препятствующей росту сорняков. От проезжей части их отделят живой изгородью из кизильника блестящего и спиреи Дугласа. Эти кустарники имеют жесткую структуру и станут естественным препятствием для пыли и грязи с дорожного полотна.
Любоваться новыми цветниками можно будет уже этим летом.
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