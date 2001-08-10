Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2022
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В Южно-Сахалинске участок ул. Авиационной от ул. Ленина до ул. Корсаковской закрыли для проезда
12:40, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске участок ул. Авиационной от ул. Ленина до ул. Корсаковской закрыли для проезда

В Южно-Сахалинске участок ул. Авиационной от ул. Ленина до ул. Корсаковской закрыли для проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения продлятся до 15 июля. Они связаны с продолжающимся капитальным ремонтом ул. Авиационной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, подрядчик будет выполнять работы участками, без полного перекрытия, но с закрытием сквозного проезда. Проезд для автомобилистов, проживающих в указанном районе, обеспечен. В связи с проводимыми работами  скорректировано движение общественного транспорта.

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