Жителей Южно-Сахалинска приглашают к участию в велопараде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие состоится завтра, 25 июня. Место сбора: парковка около исторического парка "Россия - моя история".
Программа мероприятия:
09.00-09.40 - регистрация, выдача номеров для участия в лотерее;
09.40-10.00 - построение колонны велосипедистов, ознакомление участников с правилами безопасного движения в колонне;
10.00-11.00 - организованное движение колонны по ул. Горького от исторического парка до ул. Больничной и обратно;
11.00-12.00 развлекательная программа для всех участников акции (проведение лотереи, награждение по номинациям).
Победителей выберут в следующих номинациях:
- самый оригинальный мужской костюм;
- самый оригинальный женский костюм;
- самый нарядный велосипед;
- самый нарядный детский велосипед;
- самый нарядный ребенок;
- семейный/корпоративный стиль.
В связи с проведением акции будут введены временные ограничения для движения транспорта. Так, с 17.00 24 июня до 09.30 25 июня будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Горького от площади Победы до ул. Больничной. С 06.00 до 12.00 25 июня - ограничен въезд на парковку перед историческим парком «Россия - моя история». На время проведения велопарада 25 июня с 09.00 до 11.15 - ограничено движение транспорта на ул. Горького от площади Победы до ул. Больничной.
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