Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2022
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12:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают к участию в велопараде

Жителей Южно-Сахалинска приглашают к участию в велопараде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится завтра, 25 июня. Место сбора: парковка около исторического парка "Россия - моя история".

Программа мероприятия:

09.00-09.40 - регистрация, выдача номеров для участия в лотерее;

09.40-10.00 - построение колонны велосипедистов, ознакомление участников с правилами безопасного движения в колонне;

10.00-11.00 - организованное движение колонны по ул. Горького от исторического парка до ул. Больничной и обратно;

11.00-12.00 развлекательная программа для всех участников акции (проведение лотереи, награждение по номинациям).

Победителей выберут в следующих номинациях:

- самый оригинальный мужской костюм;

- самый оригинальный женский костюм;

- самый нарядный велосипед;

- самый нарядный детский велосипед;

- самый нарядный ребенок;

- семейный/корпоративный стиль.

В связи с проведением акции будут введены временные ограничения для движения транспорта. Так, с 17.00 24 июня до 09.30 25 июня будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Горького от площади Победы до ул. Больничной. С 06.00 до 12.00 25 июня - ограничен въезд на парковку перед историческим парком «Россия - моя история». На время проведения велопарада 25 июня с 09.00 до 11.15 - ограничено движение транспорта на ул. Горького от площади Победы до ул. Больничной.

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