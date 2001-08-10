В Корсакове в этом году отремонтируют 100 дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
92 придомовые территории приведут в порядок в текущем режиме, еще 8 дворов отремонтируют капитально. Также в рамках комплексного ремонта в городе обновят 48 подъездов в 30 многоквартирных домах. Работы проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
- Выходя из своей квартиры житель должен попадать в чистый ухоженный подъезд. Выходя из него, он видит приличную входную группу, двор без ям, достойную детскую площадку. Всё это и мэры, и руководители управляющих компаний должны взять за правило. На проведение таких работ мы выделяем 50-процентную субсидию, поэтому есть все возможности привести в порядок как можно больше дворов и подъездов, – отметил Валерий Лимаренко.
Глава региона встретился с жителями дома № 10 по улице Корсаковской. Здесь сейчас как раз приводят в порядок подъезды.
- Мы пригласили управляющую компанию и жителей, посмотрели, где надо покрасить, побелить, поправить козырьки на входах. Всё обсудили и приняли решение о проведении ремонта, – рассказала старшая по дому Полина.
- Как правило, на один подъезд уходит полторы недели, если не выявляются проблемы. Здесь, например, столкнулись с тем, что подтекают водоотливы, причину уже установили, будем устранять, но по времени займет немного дольше. Вместе с тем мы уже закончили ремонт на Нагорной, 5/1, 5/2, 60, 60а, Корсаковской, 11, – рассказал руководитель управляющей компании Дмитрий Силачев.
В ходе ремонта в подъездах проводят необходимые штукатурно-малярные работы, меняют поручни на перилах, а также при необходимости ремонтируют входные группы и устанавливают новые почтовые ящики. Всего силами управляющих компаний в Корсакове в этом году отремонтируют 48 подъездов в 30 многоквартирных домах.
Работа кипит и во дворах. Самые масштабные изменения проводятся в рамках программ капитального ремонта, в частности по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». На стройплощадке во дворе домов № 15 и 17 по улице Парковой губернатор акцентировал внимание на том, чтобы реконструкция территорий была максимально согласована с жителями.
– Жители попросили побольше парковочных мест, поскольку детских площадок здесь довольно много у соседних домов и в парке, расположенном неподалеку. Так запланировали, идем по графику. По плану у нас сдача двора в середине сентября, но, думаю, справимся уже к концу августа, – рассказал представитель компании-подрядчика.
– Двор – это место, которое каждый день посещают все жители и чем больше дворов будет приведено в порядок, тем более благоустроенным будет весь город, а значит и жителям станет более комфортно, – отметил депутат Собрания Корсаковского городского округа Александр Дорошенко.
Всего в этом году в Корсакове капитально отремонтируют 8 дворов, еще 92 – в текущем режиме. По словам мэра Корсаковского городского округа Александра Ивашова также планируется заасфальтировать ряд грунтовых дорожных примыканий по улицам Матросова, Ушакова, Чапаева, Невельской, Парковой, Вокзальной, а также проезд к стадиону «Водник».
Большие плану в районе в этом году и по газификации. В конце августа на газораспределительной станции в Корсакове начнется пуско-наладка. Первый газ пойдет на новую котельную, после этого экологичное топливо придет в дома частного сектора. В районе уже оборудовано более 1500 нулевых врезок, ведется работа по монтажу внутридомового газового оборудования. На встрече с жителями частного дома по улице Красноармейской Валерий Лимаренко напомнил министру энергетики и мэру, что с каждым домовладельцем надо работать индивидуально и в случае необходимости оказывать помощь в подготовке дома к приему газа.
Напомним, в этом году в регионе на развитие сферы ЖКХ дополнительно выделят более 7 миллиардов рублей из областного бюджета. Средства направят на капитальный и текущий ремонт домов, подъездов и дворовых территорий, строительство объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку к отопительному сезону. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличатся на 59 процентов. Проект поправок уже получил поддержку фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной Думе.
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