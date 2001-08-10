На Сахалине состоялась первая отправка призывников в воинские части восточного военного округа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соединения и воинские части армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине начали поступать военнослужащие весеннего призыва 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военные комиссариаты островного региона продолжают соблюдать все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди призывников. Перед прохождением медицинской комиссии, у каждого призывника измеряется температура тела, проводится экспресс-тестирование на наличие вирусной инфекции. Также, все новобранцы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Каждый призывник проходит осмотр квалифицированными специалистами различного профиля, а для оформления персональной электронной карты (ПЭК) они проходят дактилоскопическую процедуру.

После прохождения медицинской комиссии, а также на основании полученных результатов профессионального тестирования, призывными комиссиями выносится решение о призыве гражданина на военную службу.

Каждый будущий военнослужащий обеспечивается комплектом формы одежды и получает армейский несессер, который включает в себя бритвенные принадлежности и средства индивидуальной гигиены.

Большинство из прибывших новобранцев являются жителями Сахалинской области, и лишь малая их часть прибыла для прохождения военной службы по призыву на остров из других регионов страны. Все они будут проходить службу в подразделениях армейского корпуса ВВО.

На сегодняшний день план весеннего призыва 2022 года на Сахалине выполнен более чем на 50%.