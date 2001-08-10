На Камчатке впервые пройдет косплей-фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодежное объединение современного искусства Zunami проводит первый на Камчатке костюмированный конкурс - фестиваль кино, фантастики и современного альтернативного искусства "АртаКон", сообщает ИА "Кам 24".

Как рассказали информационному агентству в краевом правительстве, конкурс пройдет 25 июня в 17:00 на главной сцене Петропавловска-Камчатского, в нем примут участие 18 человек. Главным призом станет поездка на один из самых масштабных EXPO (COSPLAY) российских фестивалей.

"Мероприятие планируется по-настоящему масштабным и интересным, для участия в фестивале поступило 42 заявки, путем проведения отборочных туров, где ребятам нужно было показать себя и свои таланты, были выбраны 18 самых лучших участников, которые в эту субботу выступят с творческими номерами", - рассказала заместитель директора камчатского "Дворца молодежи" Оксана Сергеева.