Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2022
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09:37, | Новости общества Сахалина и Курил

В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска 24 июня проведут горячую телефонную линию по вопросам признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону 300-712. 

Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке их подачи, в том числе в электронной форме.

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