В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска 24 июня проведут горячую телефонную линию по вопросам признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону 300-712.

Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке их подачи, в том числе в электронной форме.