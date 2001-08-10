На берегу Сахалина нашли японский колокол со следами от пуль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский кладоискатель рассказал об уникальной находке, которую строители сделали во время проведения дноуглубительных работ на берегу моря. Они обнаружили японский храмовый колокол со следами от пуль. Есть предположение, что его взорвали и сбросили с причала в 1945 году, пишет astv.ru.

Подробности истории рассказал автор Instagram*-аккаунта @karafuto_ken. Старинный предмет нашли в середине апреля этого года.

"Это традиционный японский храмовый колокол "Бонсе". Такие колокола являлись типовыми, по крайней мере для созданных с нуля храмов Карафуто. Все колокола, что я видел, имели одну и ту же надпись, указывающую, что колокол был "изготовлен в Токио, район Умэда" и отличались в основном только размером", - написал автор аккаунта.

Он предположил, что в 1945 году колокол расстреляли, взорвали и сбросили с причала.

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