В детских садах на Камчатке искали клещей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (Роспотребнадзор) обследовали на наличие клещей территории детских садов в Елизовском муниципальном районе Камчатки, сообщает ТК "41 Регион".
По данным управления образования администрации Елизовского муниципального района, в настоящее время на территории ЕМР функционирует 21 детский сад, где воспитываются более 3500 детей в возрасте от полутора до семи лет. Кроме того, группы для дошкольников организованы в шести школах района.
«С начала июня энтомологическое исследование сделано во всех детских дошкольных учреждениях муниципалитета. Территории, где обнаружено присутствие опасного насекомого, необходимо обрабатывать противоклещевыми средствами - специальными инсектоакарицидными препаратами, смесями на основе циперметрина. В Роспортебнадзоре нас успокоили: территории наших детских садов в обработке от кровососущих насекомых пока не нуждаются», - рассказали в администрации района.
Добавим, по информации Роспотребнадзора от 9 июня, с начала «клещевого» сезона на Камчатке было зарегистрировано 17 пострадавших от присасывания иксодовыми клещами: семеро из них - это дети в возрасте до 14 лет. В прошлом году за аналогичный период времени специалистами ведомства было зафиксировано 10 пострадавших от укусов клещей, четверо из них - дети.
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