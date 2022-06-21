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13:32, 21 Июня 2022 | Новости общества Сахалина и Курил

Военные на Сахалине и Курилах учатся водить боевую технику в экстремальных условиях

Военные на Сахалине и Курилах учатся водить боевую технику в экстремальных условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Механики-водители соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах проходят специальный курс вождения боевых машин в экстремальных условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО. 

При проведении занятий особое внимание уделено совершенствованию навыков механиков-водителей управлению техникой на максимально  возможных скоростях по труднопроходимой пересечённой местности и наличии на пути движения различных естественных и искусственных препятствий.

На маршруте движения механики-водители боевых машин преодолевают водные преграды, колейный мост, крутые подъемы и спуски.

Кроме этого, военнослужащие выполняют приёмы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. Вождение проводится на максимальной скорости с учётом времени прохождения маршрута, в светлое и темное время суток.

Для создания обстановки реального боя, на различных участках маршрута, были организованы учебные засады, где применяются средства имитации и дымы.

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