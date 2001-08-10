Сахалинские и курильские гранатометчики учатся стрелять из "Пламени"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах приступили к выполнению практических стрельб из противотанкового гранатомета РПГ-7В и АГС-17 "Пламя", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Гранатомётчики мотострелковых подразделений отрабатывают элементы ведения современного боя, проводят разведку местности, тренируются в ориентировании в условиях сложной пересечённой местности и постоянно меняющейся тактической обстановки.
Помимо этого, опытные офицеры армейского корпуса ВВО обучаю личный состав действиям в городских условиях.
Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику условного противника.
Кроме того, с военнослужащими проводятся занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, а также определению расстояния до цели и ведению огня, как в светлое, так и в тёмное время суток.
Всего к занятиям по огневой подготовке привлечено более 200 гранатомётчиков мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах.
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