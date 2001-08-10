Газпромбанк подключится к созданию в Сахалинской области комплексной системы обращения с отходами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соглашение, заключенное в ходе Петербургского международного экономического форума, предусматривает, что правительство островного региона и одно из крупнейших отечественных финансовых учреждений совместно реализуют проект по строительству десяти коммунальных объектов. Документ подписали губернатор Валерий Лимаренко и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В рамках проекта планируется создание ряда инфраструктурных объектов. Расположенные на севере Сахалина смогут принять 10 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. В центре острова – 44 тысячи тонн. Мощность объектов на юге Сахалина составит 180 тысяч тонн в год.
– Мало собрать мусор. Надо еще его правильно рассортировать. Пустить на переработку то, что можно использовать вторично. Утилизировать остальные отходы так, чтобы исключить вред окружающей среде. А для этого необходима современная комплексная система обращения с ТКО, которая способна обеспечить решение всех этих задач. Очень важно, что над ее созданием мы будем работать вместе с Газпромбанком, который имеет большой опыт в реализации крупных инфраструктурных проектов на территории России и готов применить его в островном регионе, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сумма предполагаемых инвестиций по соглашению - порядка 7 миллиардов рублей. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2025 год.
– Газпромбанк и Сахалинская область ведут масштабную совместную работу по проектам в самых различных отраслях, в том числе по созданию новой социальной инфраструктуры. Уверен, что ресурсы и экспертиза, а также обширный опыт Газпромбанка в реализации подобных проектов позволят на максимально выгодных для всех сторон условиях создать необходимую инфраструктуру в отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, что несомненно, будет способствовать экономическому росту региона и комфортной жизни людей, – прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.
В Сахалинской области активно проводится реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Во всех районах островного региона обустроили современные контейнерные площадки. Вводится в практику раздельный сбор мусора.
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