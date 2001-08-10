В Южно-Сахалинске переселенцы из ветхого и аварийного жилья справляют новоселье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители областного центра, чье жилье признано аварийным, получают ключи от новых квартир. В том числе, новоселье в благоустроенном многоквартирном доме в ближайшее время справит семья Падей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас в двухкомнатной квартире завершаются последние ремонтные работы. Два десятилетия семья из четырех человек проживала в районе Владимировки, в доме 1948 года постройки, который несколько лет назад был признан аварийным — планировалось, что согласно программе переселения горожане получат новое жильё до конца 2023 года. Однако в мае этого года обстоятельства изменились. В доме произошел пожар. Семье пришлось переехать к родственникам в еще более стесненные условия. По поручению мэра Сергея Надсадина вопрос предоставления новой квартиры взамен аварийной был решен в более сжатые сроки.

- Обратились в администрацию города со своей проблемой, и очень быстро нам пошли на встречу. Сами не ожидали, что так быстро пригласят на осмотр новой квартиры, - поделилась впечатлениями Людмила Падей.

Реализация программы по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья — один из приоритетов для муниципалитета, они реализуются в Южно-Сахалинске не первый год. Согласно законодательству город обязан предоставить взамен аварийного жилья благоустроенную равнозначную по квадратным метрам квартиру, находящуюся в границах городского округа. Отметим, что всего в текущем году планируется переселить 160 семей, 113 семей уже получили ключи от новых квартир. В городском округе еще остаются 135 аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года и требующих расселения.