Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие деятельность в сфере озеленения и благоустройства ландшафта, а также все желающие (трудовые коллективы, жители домов и т.д.) могут направлять заявки до 18 июня включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сегодня ландшафтное искусство активно развивается. Замечательно, что власти Южно-Сахалинска решили провести этот конкурс. У меня есть опыт участия в подобных мероприятиях в разных городах. И точно знаю, что конкурс расширяет кругозор, активизирует творческое начало, пробуждает интерес к месту проживания, - сказала член жюри Александра Кудряшова. - Приглашаю всех желающих принять участие в этом празднике красоты!

Документы можно направлять в управление охраны окружающей среды и озеленения по адресу ул. Курильская, 40, офис №18 или электронной почтой [email protected] Заявки принимаются строго по форме. Профессионалы и любители будут оцениваться отдельно. К заявке на участие в конкурсе в номинации «Профессионал» должны быть приложены:

- эскизное предложение;

- примерный перечень посадочного материала;

- информация о предполагаемой площади объекта конкурса.

Информацию об условиях и порядке его проведения можно получить в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в управлении охраны окружающей среды и озеленения или по телефонам: 300-726 (доб. 12), 312-647 (доб. 5).

Напомним, первый открытый конкурс ландшафтных и цветочных проектов «Цветущий Южный» посвящен 75-летию Сахалинской области и 140-летию Южно-Сахалинска. Мероприятие пройдет с 19 июня по 10 сентября.