Сахалинскими рыбными консервами, добавками из водорослей и тюленьего жира заинтересовались в Беларуси

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Три островные компании приняли участие в международной выставке в Минске. При содействии регионального Центра поддержки экспорта продукцию презентовали производители рыбных консервов, биологически активных добавок из сушеных морских водорослей и тюленьего жира. Последние способствуют профилактике многих заболеваний. Сразу несколько белорусских фирм выразили желание их закупить, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития Сахалинской области.

- На выставке представили не только всю аграрную систему, но и пищевую отрасль страны. Встречи, которые для нас организовали, прошли на самом высоком уровне и были максимально полезны. Хлебопекарное предприятие, производитель фруктовых батончиков – ингредиентом в этой продукции является в том числе и наш порошок. В целом препарат пользуется здесь спросом. Уверен, что по итогам выставки компанию ждут новые контракты, потому что мы увидели заинтересованность участников, – отметил финансовый директор ООО «Дивия-Фарм Сахалин» Виктор Аверин.

Свою продукцию также представили ООО Рыбопромышленная компания «Кардинал» и ООО «Охотское». Для представителей организаций провели встречи с крупнейшими торговыми сетями и дистрибьюторами Беларуси. В ходе мероприятия также прошли конкурсы, дегустации, мастер-классы и семинары.

– На выставке мы обзавелись множеством новых контактов, которые нам понадобятся в дальнейшем для реализации консервов на новые рынки, в том числе Республику Беларусь, – поделился директор ООО «Охотское» Вячеслав Федоров.

32-ая специализированная выставка «Белагро-2022» собрала в Минске 425 компаний из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Кубы и других стран. На экспозициях представили достижения и инновации в области растениеводства, животноводства и птицеводства. Посетители смогли ознакомиться с современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники.

– Стенд Сахалинской области пользовался большой популярностью у гостей выставки. Нас посетили Посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов и Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, которые высоко оценили продукцию островных предпринимателей. Сахалинская область тесно сотрудничает с Республикой Беларусь в сфере агропромышленного комплекса. Надеемся, что после выставки появится возможность увидеть в Беларуси больше сахалинских товаров, – отметила заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Сахалинской области Мария Яровенко.

Центр поддержки экспорта создан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», владельцам бизнеса оказывают более 20 услуг по тематике внешнеэкономической деятельности. Среди них – организация участия компаний в международных выставках. Подробнее об услугах – на сайте или по телефону 8 800 222 0123 (доб. 3).