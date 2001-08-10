В Южно-Сахалинске завершился ремонт участка улицы Горького от улицы Есенина до улицы Пуркаева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках текущего содержания завершился ремонт участка ул. Горького от ул. Есенина до ул. Пуркаева. Выполненные работы проверили губернатор Валерий Лимаренко и первый вице-мэр Андрей Ковальчук во время традиционного объезда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, ранее здесь был отфрезерован поврежденный асфальт, отрегулировано высотное положение люков, а также уложено новое асфальтобетонное покрытие на протяжении всего участка площадью 9100 квадратных метров. Произведены работы по нанесению дорожной разметки и восстановлению бордюрного камня. В плановом режиме продолжатся работы по несению на бордюры защитного слоя.

Напомним, в рамках текущего ремонта дорог асфальтобетонное покрытие восстановили на пяти крупных участках пр. Мира, улицах Памятной, Курильской, Железнодорожной, Горького, Долинской и Сахалинской. На днях завершат работу на ул. Есенина и пересечении пр. Мира и ул. Сахалинской. Также в этом сезоне запланировано устранение дефектов на участке пр. Победы от ул. Чехова до ул. Ленина.