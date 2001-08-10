На Сахалине становится больше точек приема использованных батареек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

48 емкостей для сбора отработанных химических источников тока установят в Сахалинской области в ближайшее время. Большая часть из них - в областном центре, рассказали ТИА "Острова" в АО “Управление по обращению с отходами”.

Несколько специальных контейнеров уже установили в торговых точках и на предприятиях. Узнать контейнеры несложно: большой бак в виде батарейки располагают в самых проходных местах – у касс или входа. Прием батареек от физических лиц в Южно-Сахалинске осуществляется по следующим адресам:

- ул. Мира 57Б (маг.Эконом);

- ул. Пограничная, 47(маг.Эконом);

- ул. Емельянова, 19(маг.Эконом);

- Холмское шоссе, 5/6 (маг.Баловень);

- ул. Дзержинского, 37 (маг.Баловень);

- ул. Пограничная, 55 (маг.Березка);

- ул. Сахалинская, 89 (ТЦ Мегаберезка);

Коммунистический пр-т, д. 39-В (управление по обращению с отходами).

На стадии переговоров установка еще нескольких емкостей в Южно-Сахалинске, Шахтерске и Корсакове. Также сотрудники регионального оператора прорабатывают вопрос размещения баков для сбора батареек в образовательных учреждениях Сахалинской области.

«Сотрудники регионального оператора по мере накопления будут самостоятельно опустошать заполненные емкости. Отработанные батарейки будут хранится на полигоне «Известковый» в отдельном контейнере. Мы заключили договор с компанией «Экологическая практика». По программе «Durasell» его сотрудники раз в полгода будут отправлять отработанные источники тока на переработку в Челябинск», - рассказал генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Из переработанных батареек промышленность получает ценные ресурсы: цинк, марганец, графит и железо. В итоге производятся новые аккумуляторы, азотное удобрение и зубной цемент, щетки электродвигателей и многое другое. Специалисты рекомендуют не выбрасывать на мусорку и долго не хранить батарейки и аккумуляторы , т.к даже после отработки они начинают выделять вредные вещества. Стоит отметить, что одна пальчиковая батарейка, оказавшаяся на свалке, загрязняет тяжелыми металлами 20 кв.м грунта или 400 литров воды.

Региональный оператор информирует жителей Сахалинской области: сдать отработанные батарейки в любом количестве и на безвозмездной основе можно в управлении по обращению с отходами по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, д. 39-В, 1 этаж. Телефон диспетчерской службы: +7 914 740 49 08.

Приём отработанных батареек сегодня производится также на ранее открывшихся точках по следующим адресам:

- г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173 (администрация г. Южно-Сахалинска);

-г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64 А (Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска);

- г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 56/2 (ООО Мир упаковки);

- г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 72, склад № 2 (ООО Мир упаковки);

- г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 2Б/8, склад № 1/4 (ООО Мир упаковки);

- г. Южно-Сахалинск, пр. Победы 102 В (Центр по ремонту электроники и оборудования);

- г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, 1Б (ТРК «Сити Молл»);

- г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, 16, строение 1, (ООО «Сервисная компания ЛИГО»);

- г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Ударная, 35 (ООО «ДальТехСервис»);

- г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 7 А (ООО «ЖКХ»);

- г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 20 А (ООО «УК «ЖЭУ-7»)

- г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 11 (ООО «УК «ЖЭУ-14»);

- г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 276 (ООО «УК «ЖЭУ-9»);

- г. Южно-Сахалинск, Спортивный проезд, 13 А (ООО «УК «ЖЭУ-1»);

- г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 41 (ООО «ЖЭУ-3»);

- г. Макаров, ул. Сахалинская, 20 (МУП «Строитель»);

- г. Невельск, ул. Ленина, 52 А (МУП «УК Жилстрой»);

- с. Горнозаводск, ул. Заводская, 10 (МУП «Горнозаводская управляющая компания»);

- с. Шебунино, ул. Береговая, 29 (производственная база ООО «Шебунино»);

- пгт. Тымовское, ул. Советская, 12 (МУП «Служба муниципального хозяйства»);

- г. Томари, ул. Ленина, 1 (МУП «Благоустройство»);

-г. Александровск-Сахалинский, ул. Кондрашкина, 51 (ООО «Александровская строительная компания»);

- г. Александровск-Сахалинский, ул. Аболтина, 42 А (ООО «Ресурс-Плюс»);

- г. Корсаков, ул. Приморский бульвар, 4 (ООО «Новый город»);

- г. Корсаков, ул. Приморский бульвар, 4 (ООО «УК Городской двор»);

- г. Корсаков, ул. Железнодорожная, 1 (МУП «Наш Дом»);

- г. Корсаков, ул. Вокзальная, 5 (ООО «Сакура-Плюс»);

- г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 33, оф. 23 (ООО «Александрит»);

- г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 33, оф. 23 (ООО «Бирюза»);

- г. Корсаков, ул. Советская, 10, оф. 16 (ООО «Мир»);

- г. Корсаков, ул. Нагорная, 19 (ООО Корсаков Плюс»);

- г. Корсаков, ул. Железнодорожная, 1 (ООО «ИКС-Корсаков»);

- г. Корсаков, 2 микрорайон, д. 2, кв. 42 (ООО «Жило комплекс»);

- пгт. Ноглики, ул. Советская, 27А (магазин «Олимпик»);

- пгт. Ноглики, ул. Советская, 4 (магазин «Первый»);

- пгт. Ноглики, ул. Советская, 21 (магазин «Палитра»);

- пгт. Ноглики, ул. Советская, 19 (магазин «Кнопка»);

- г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, 34 А, пом. 36 (МКУ «Служба административно-технического обеспечения и благоустройства»;

- г. Курильск, ул. Евдокимова д 46 (МУП «Жилкомсервис»).