В сентябре в Южно-Сахалинске состоится образовательный форум
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр островной столицы Сергей Надсадин и руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика" Александр Адамский утвердили даты проведения третьего образовательного форума. С 22 по 24 сентября Южно-Сахалинск станет образовательной столицей не только Дальнего Востока, но и всей России, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал Александр Адамский, в этом году на форум ожидается прибытие гостей из ряда регионов страны. Это, в частности, Красноярск, Пермь, Воронеж. Есть заинтересованность и у коллег из Благовещенска.
- Южно-Сахалинский образовательный форум уже стал своего рода брендом - частью календаря осенних событий не только для педагогического сообщества, но и для горожан. И в этом году его насыщенная программа рассчитана так, чтобы интересно было и детям, и взрослым. Основные мероприятия постараемся вынести в город — парк, театры, чтобы Южно-Сахалинск превратился в открытое образовательное пространство. Большой блок будет посвящен естественно-научному образованию детей в партнерстве с СахГУ, куда подключатся также и школы. Планируем пригласить «звезд» педагогики, которые могли бы поделиться с коллегами и родителями учащихся передовыми знаниями в этой области и опытом, - рассказал Александр Адамский.
Руководство администрации города поддержало предложения команды экспертов из «Эврики». Как показывает практика, когда процессы обучения выходят за пределы школьных классов — это способствует созданию творческой атмосферы и особых условий для лучшего усвоения и получения дополнительных знаний, которые обогащают и развивают мышление.
В рамках Южно-Сахалинского образовательного форума будут работать несколько интерактивных и дискуссионных площадок, где участники смогут послушать лекции, побывать на различных мастер-классах и узнать о новейших тенденциях в сфере образования. В этом году знаковое событие как для педагогической общественности, так и учащихся будет посвящено естественно-научному образованию детей - в частности, большое внимание уделят популяризации физики.
Так, например, в городском парке запланированы работа гостиной по физике, мероприятия для дошкольников театральной направленности и другие развивающие активности.
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