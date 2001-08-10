В селе Гастелло Поронайского района приступили к строительству домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе продолжается строительство домов для переселения из аварийного жилого фонда по муниципальной программе "Обеспечение жителей Поронайского городского округа качественным жильем".

Строительство развернулось в Поронайске и селе Гастелло. В районном центре работы начались на двух площадках. По улице 40 лет ВЛКСМ работы по строительству 30-ти квартирного дома ведет ООО "Сахкомстрой". По улице Фрунзе к возведению 40-квартирной пятиэтажки приступило ООО "Стройуправление". В настоящее время строители подготавливают основание под фундаменты жилых домов.

В селе Гастелло работы по строительству ведет ООО "Авангард". Там в этом году появятся 12 двухквартирных домов. Подрядчик подготовил площадки, котлованы и приступил к подготовке основания под фундаменты. Жилые дома будут представлять собой отдельностоящие одноэтажные здания на двух хозяев, иметь удобную планировку, собственные приусадебные участки и сдадутся с готовой отделкой. Дома будут иметь печное отопление с возможностью переключения на газ. В каждую квартиру выполнят отдельный вход друг от друга. Завершить строительство планируется в этом году.

Новые дома с приусадебными участками появятся в 2022 году и в селе Майское. Приступить к их строительству подрядчик планирует в июле. В селе возведут девять двухквартирных домов, общей площадью более 1300 м². Квартиры предназначены для сельчан, чьи дома были признаны непригодными для проживания.

В общей сложности в строящееся жилье после сдачи в эксплуатацию въедут 112 семей из населенных пунктов Поронайского района.