Мэр Южно-Сахалинска принимает участие в собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сергей Надсадин находится с рабочим визитом в Иркутске. Здесь глава Южно-Сахалинска принимает участие в работе XXXIX Общего собрания Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), а также конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока "Муниципалитеты в условиях структурной трансформации экономики и глобальных вызовов", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятия объединили глав 60 российских городов. В повестку обсуждения внесены вопросы, связанные с актуальной ситуацией в местном самоуправлении России. Так, в частности, участники заслушали информацию об итогах деятельности Ассоциации за прошлый год, обозначили задачи на 2022 год. Состоялось обсуждение изменений в федеральном законодательстве, касающихся местного самоуправления. На примере конкретных городов прошли презентации материалов по бюджетно-налоговой политике, муниципальной экономике, стимулированию муниципально-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, упрощению процедур согласования проектов и другие.
- Сейчас страна переживает непростое время. И от нас, как от глав администраций, требуется эффективная конкретная работа, направленная на развитие городского хозяйства, благоустройства, сохранение социальных программ и уровня жизни людей, - сказал Сергей Надсадин. - В условиях, когда нарушаются логистические цепочки, изменяется ситуация в экономике, совместная выработка оптимальных решений помогает спокойно двигаться по намеченному пути.
По словам Сергея Надсадина, серьезное внимание было уделено вопросам кредиторской задолженности муниципалитетов, взаимоотношениям с региональными правительствами, консультациям федеральных экспертов.
Глава Южно-Сахалинска высоко оценил деятельность АСДГ, а также поблагодарил руководство Иркутской области и Иркутска за высокую организацию работы собрания АСДГ.
Напомним, Южно-Сахалинск — один из старейших членов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. История организации тесно связана с именем Игоря Павловича Фархутдинова, который в начале 90-х годов стоял у истоков ее создания.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня Пенсионерам Сахалинской области будут выдавать талоны не перелет к месту отдыха и обратно
10:22 Сегодня Единственный в Корсакове семейный развивающий центр планирует открыть бэби-сад
10:03 Сегодня Сахалинцев приглашают поиграть в настольные игры
10:30 Сегодня Южно-Сахалинск активно украшают цветами
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
08:40 3 Июня Сахалинцы могут получить до 1 500 000 рублей на форуме "ОстроVа"
15:17 3 Июня Максим Шелепов пригласил сахалинцев поучаствовать во флешмобе "Союзмультфильма"
15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
17:14 13 Мая Почти 12 тысяч островных семей станут получателями новой выплаты на детей от 8 до 17 лет
16:39 16 Мая В Южно-Сахалинске залатали уже 18 тысяч квадратов дорожных ям и ухабов
12:52 13 Мая В Сахалинской области стартует ремонт дворов по федеральной программе
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?