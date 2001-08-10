Мэр Южно-Сахалинска принимает участие в собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сергей Надсадин находится с рабочим визитом в Иркутске. Здесь глава Южно-Сахалинска принимает участие в работе XXXIX Общего собрания Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), а также конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока "Муниципалитеты в условиях структурной трансформации экономики и глобальных вызовов", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятия объединили глав 60 российских городов. В повестку обсуждения внесены вопросы, связанные с актуальной ситуацией в местном самоуправлении России. Так, в частности, участники заслушали информацию об итогах деятельности Ассоциации за прошлый год, обозначили задачи на 2022 год. Состоялось обсуждение изменений в федеральном законодательстве, касающихся местного самоуправления. На примере конкретных городов прошли презентации материалов по бюджетно-налоговой политике, муниципальной экономике, стимулированию муниципально-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, упрощению процедур согласования проектов и другие.

- Сейчас страна переживает непростое время. И от нас, как от глав администраций, требуется эффективная конкретная работа, направленная на развитие городского хозяйства, благоустройства, сохранение социальных программ и уровня жизни людей, - сказал Сергей Надсадин. - В условиях, когда нарушаются логистические цепочки, изменяется ситуация в экономике, совместная выработка оптимальных решений помогает спокойно двигаться по намеченному пути.

По словам Сергея Надсадина, серьезное внимание было уделено вопросам кредиторской задолженности муниципалитетов, взаимоотношениям с региональными правительствами, консультациям федеральных экспертов.

Глава Южно-Сахалинска высоко оценил деятельность АСДГ, а также поблагодарил руководство Иркутской области и Иркутска за высокую организацию работы собрания АСДГ.

Напомним, Южно-Сахалинск — один из старейших членов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. История организации тесно связана с именем Игоря Павловича Фархутдинова, который в начале 90-х годов стоял у истоков ее создания.