Пенсионерам Сахалинской области будут выдавать талоны не перелет к месту отдыха и обратно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островные неработающие пенсионеры могут обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда для подачи заявления о бесплатном проезде к месту отдыха и обратно, рассказали ТИА "Острова" в пенсионном фонде.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственный контракт для предоставления островным неработающим пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Съездить на отдых и вернуться пенсионеры могут до 1 декабря включительно.
Авиарейсы осуществляются из Южно-Сахалинска в города: Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапа, Симферополь, Калининград и обратно.
Если до места отдыха пенсионер планирует доехать на железнодорожном транспорте или совместить авиа- и ж/д поездку, то талоны можно получить на оба вида транспорта.
Для получения специальных талонов пенсионеру необходимо обратиться на прием в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. При себе гражданин должен иметь документ, удостоверяющий личность. Талоны предоставляются на основании заявления пенсионера, в котором отражено предстоящее место отдыха (никакие дополнительные документы не требуется). Далее талоны обмениваются на билеты в транспортной организации.
Прием в клиентских службах ПФР осуществляется преимущественно по предварительной записи. Онлайн запись доступна на сайте учреждения (услуга «Запись на прием») и по телефонам, указанным на странице областного Отделения ПФР в разделе «Информация для жителей региона», подразделе «Гражданам».
Бесплатный проезд к месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно предоставляется неработающим пенсионерам — получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Отметим, что законодательством предусмотрен еще один вид компенсации стоимости проезда к месту отдыха — это возмещение фактически произведённых расходов за самостоятельно купленные билеты, но уже после возвращения из поездки. Возмещению подлежат расходы, которые неработающий пенсионер понес лично. В случае, если родственник с помощью своей банковской карты произвел безналичную оплату билетов для пенсионера, то произвести возмещение данных расходов не представляется возможным.
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