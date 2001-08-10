35 семей в Невельске отметят новоселье в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пятиэтажный дом строят на улице Ленина за счет частных инвестиций. Объект готов более чем наполовину. Ход строительства здания проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Строители уже возвели коробку и крышу, вставили окна. Сейчас ведутся внутренние работы – устанавливаются перегородки, монтируется электропроводка. В пятиэтажке будет 20-однокомнатных, 10-двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир. Ключи от них получат в том числе переселенцы из ветхого и аварийного фонда.

– Мы строим жилье в регионе форсированными темпами и используем для этого различные механизмы. В данном случае дом возводит частный застройщик за свои средства, затем мы выкупаем у него квартиры для островитян. Важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок, – отметил Валерий Лимаренко.

Деньги на приобретение квартир для невельчан удалось привлечь из федерального бюджета. Всего в этом году более 150 жителей района переедут из аварийного фонда.

Напомним, по поручению губернатора Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на предоставление дополнительной финансовой поддержки за счёт средств Фонда ЖКХ. С привлечением этих средств будут улучшены жилищные условия тех сахалинцев и курильчан, чьи дома были признаны аварийными уже после 1 января 2017 года.

В прошлом году новоселье в Сахалинской области отметили почти 4 тысячи человек. В 2022 году планируется переезд более 5 тысяч сахалинцев и курильчан. Всего в ближайшую пятилетку ключи от квартир получат около 30 тысяч жителей