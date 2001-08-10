В Анивском районе организованы пункты сбора заявок на газификацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Анивского городского округа Светлана Швец поручила вице-мэрам организовать работу по выезду мобильных бригад к жителям, которые не могут самостоятельно подать пакет документов на догазификацию домовладения, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
- Мы сейчас делаем все, для того чтобы помочь людям оформить заявку. У нас много людей преклонного возраста, людей, которым тяжело сориентироваться. Поэтому я прошу наших уважаемых жителей обращаться в администрацию. С вами согласуют время визита и помогут сделать всё необходимое для вашего блага, - прокомментировала Светлана Швец.
Телефонные номера для обращения жителей 8 (42441) 4-17-37; 8 (42441) 4-26-46
- Зимой за отопление электрокотлом я плачу по 30-40 тысяч рублей, в то время как мои друзья, отапливая дом газовым котлом платят не больше 4-5 тысяч в месяц. Конечно же я заинтересована в том, чтобы скорее к нам провели газ. Мы с мужем уже подали заявку, ждем техусловия и заключение договора, - поделилась жительница села Новотроицкое Марина Мошкова.
Для еще большей доступности мест, куда можно обратиться с документами на догазификацию организована в работа мобильных пунктов по приему документов на базе домов культуры, сельских клубов в с. Рыбацкое, с. Петропавловское, с. Мицулёвка, с. Успенское, с. Воскресенское, с. Новотроицкое, с. Песчанское, с. Троицкое. Кроме того, в администрациях с. Огоньки, с. Таранай, с.Троицкое, г. Анива также организованы пункты приёма документов в рабочее время. Таким образом, жители населенных пунктов смогут оформить и подать заявку не выезжая в другой район или райцентр.
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