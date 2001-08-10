Сахалинцам предлагают пройти обучение и повысить навыки публичного выступления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области совместно с City Business School предлагает сотрудникам предприятий Сахалинской области пройти бесплатное обучение по следующему курсу: «Эффективная подготовка к презентации и навыки публичного выступления». Обучение пройдет в период с 20 июня по 30 июня 2022 года в онлайн формате и офлайн, рассказали ТИА "Острова" в агентстве.

Слушателей обучат: основам PowerPoint, интерфейсу PowerPoint, способам создания презентации, базовой работе со слайдами, сохранению и экспорту (актуальным форматам). Также, они узнают о мультимедии и демонстрации презентаций, об использовании горячих клавиш и анимации объектов.

- Программы, по которым предлагается обучение достаточно популярны среди офисных работников. Курсы внесут знания, о которых многие, возможно, не знают. Обучение длиться всего 20 академических часов, но программа достаточно информативная для того, чтобы специалист за короткое время повысил свой профессионализм, - отмечает специалист Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Марина Баймышева.