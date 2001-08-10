Поврежденные участки дороги Шахтерск – Бошняково восстановят до 15 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На двух наиболее пострадавших участках подрядчик ведет подготовительные работы. Вопрос обсудили на рабочем совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Напомним, в конце мая в Углегорском районе из-за развития оползневых процессов образовался провал на 200-метровом участке на 40-м километре дороги Шахтерск – Бошняково. А на 120-метровом участке трассы на 49-м километре проезжая часть оказалась сужена до одной полосы из-за разрушения откоса земляного полотна.

- Постановлением администрации Углегорского городского округа было принято решение о проведении неотложных аварийно-восстановительных работ. Это позволило выделить средства из резервного фонда области. Подрядчик отправил технику, заготавливает инертные материалы и подвозит к месту работ водопропускные трубы и барьерные ограждения, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Министр отметил, что еще на 8 участках дороги, которые пострадали меньше, дефекты и недостатки устраняют в рамках текущего содержания. На трех участках отсыпку скальником и щебнем уже завершили, на остальных продолжают завозить инертные материалы. Все работы будут выполнены до 15 июля.