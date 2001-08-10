Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению прокуратуры Сахалинской области прокуратурой Курильского района проведена проверка по жалобе местной жительницы, обратившейся на прием к первому заместителю прокурора области в связи с отказом в присвоении ей звания "Ветеран труда Сахалинской области", рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Проверкой установлено, что ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» отказало заявительнице в приеме документов для присвоения указанного звания по формальным основаниям с нарушением установленного порядка.

Об устранении нарушений законодательства прокуратурой Курильского района руководителю ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» внесено представление.

По итогам рассмотрения представления и направления учреждением в уполномоченный орган исполнительной власти документов заявительницы жительнице Курильского района присвоено звание «Ветеран труда Сахалинской области».