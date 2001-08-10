Сахалинская прокуратура заставила органы соцзащиты присвоить курильчанке звание "Ветеран труда"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению прокуратуры Сахалинской области прокуратурой Курильского района проведена проверка по жалобе местной жительницы, обратившейся на прием к первому заместителю прокурора области в связи с отказом в присвоении ей звания "Ветеран труда Сахалинской области", рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Проверкой установлено, что ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» отказало заявительнице в приеме документов для присвоения указанного звания по формальным основаниям с нарушением установленного порядка.
Об устранении нарушений законодательства прокуратурой Курильского района руководителю ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» внесено представление.
По итогам рассмотрения представления и направления учреждением в уполномоченный орган исполнительной власти документов заявительницы жительнице Курильского района присвоено звание «Ветеран труда Сахалинской области».
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