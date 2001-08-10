Сахалинских школьников отвезли на экскурсию на полигон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 учащихся детского технопарка "Кванториум" с экскурсией побывали на полигоне “Известковый”. Мусоросортировочную линию впервые посетили школьники в рамках познавательной программы. Ребята увидели весь технологический процесс: какие этапы проходят отходы в ходе обработки прежде, чем попасть на дальнейшую переработку и захоронение, рассказали ТИА "Острова" в Управлениеи по обращению с отходами.

«Мы находимся на мобильной мусоросортировочной линии. Именно здесь мусор проходит несколько этапов обработки, после которых на выходе мы получаем вторичные отходы: черный металл, мелкую фракцию (отсев). Последний этап проходит в сортировочной кабине. Здесь работники полигона выбирают из остатка отходов пластик, алюминий, картон и стекло», - рассказал руководитель проекта службы заказчика АО «Управление по обращению с отходами» Александр Ксенофонтов.

Ежедневно на полигон «Известковый» в настоящее время приезжают около 15 мусоровозов. Все отходы проходят многоступенчатую сортировку. Школьники наблюдали, как через измельчитель проходят бытовые отходы, после чего с помощью магнитного сепаратора вычленяются металлические предметы. Особенно интересным для школьников стал ручной этап сортировки, где отделяют пластик от остального сырья. Учащиеся «Кванториума» и сами активно используют вторсырье в своем обучении.

«Мы никогда не выкидываем пластиковые крышки. Стараемся с ранних лет прививать правила сортировки отходов. Наши дети научились использовать их при изготовлении разных предметов. Сейчас они занимаются изготовлением скамейки из пластиковых крышек. Переплавляя, мы можем придать нужную нам форму. В работе у ребят изготовление настенной мозаики для школы ораторского искусства», – рассказал педагог детского технопарка «Кванториум» Александр Коломиец.

Специалисты регионального оператора приняли решение проработать вопрос поставки пластиковых крышек для детского технопарка «Кванториум».