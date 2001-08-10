В мэрии Южно-Сахалинска рассказали, какие дороги отремонтируют 8 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 8 июня, в течение дня продолжится подготовка к асфальтированию участков ул. Инженерной. Также текущий ремонт запланирован на участках ул. Тихоокеанской и ул. Поповича, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по регулировке высотного положения смотровых и дождеприемных колодцев ведутся на ул. Есенина, а также на ул. Ленина в районе с перекрестком с ул. Поповича и по ул. Сахалинской в районе пер. Барачного.

Работы по ремонту завершены на участке ул. Горького от ул. Есенина до ул. Пуркаева. В плановом режиме продолжатся работы по восстановлению бортового камня и нанесению разметки.