7 июня автобусы в Дальнем пойдут по временным маршрутам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Временный объезд 7 июня вводится в Дальнем для четырех маршрутов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. В связи с этим завтра с 10.00 до 18.00 для движения будет закрыт перекресток улиц Рассветной и ул. Алых Роз.

В указанное время маршруты №81, 103, 104 и 105 будут объезжать по ул. Шебунина.