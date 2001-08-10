Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2022
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Восемь участков дорог перекроют на Сахалине с 7 по 9 июня
14:25, | Новости общества Сахалина и Курил

7 июня автобусы в Дальнем пойдут по временным маршрутам

7 июня автобусы в Дальнем пойдут по временным маршрутам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Временный объезд 7 июня вводится в Дальнем для четырех маршрутов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. В связи с этим завтра с 10.00 до 18.00 для движения будет закрыт перекресток улиц Рассветной и ул. Алых Роз.

В указанное время маршруты №81, 103, 104 и 105 будут объезжать по ул. Шебунина.

 

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