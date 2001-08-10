14:21, | Новости общества Сахалина и Курил
Пять домов в Южно-Сахалинске останутся без воды 7 июня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с подключением к новому водоводу в рамках реконструкции ул. Комсомольской 7 июня с 09.30 до 13.00 будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:
ул. Комсомольская, 278, 278А;
ул. Емельянова, 15, 15А, 17А.
"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
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Новости общества Сахалина и Курил
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