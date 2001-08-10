Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2022
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Восемь участков дорог перекроют на Сахалине с 7 по 9 июня
14:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Пять домов в Южно-Сахалинске останутся без воды 7 июня

Пять домов в Южно-Сахалинске останутся без воды 7 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с подключением к новому водоводу в рамках реконструкции ул. Комсомольской 7 июня с 09.30 до 13.00 будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 278, 278А;

ул. Емельянова, 15, 15А, 17А.

"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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