На Сахалине завершилась поисковая экспедиция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершилась третья межрегиональная поисковая экспедиция "Дальневосточный фронт - 2022", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

За две недели плодотворной работы поисковиками было исследовано несколько сотен квадратных метров пересечённой местности. Работы велись в районе сопок Длинная и Плоская Смирныховского района.

В ходе поисковых работ были найдены фрагментированные останки советских солдат. Помимо этого, был найден японский военнослужащий, при котором находился подсумок, а также были обнаружены пуговицы от его нательного белья, фрагмент ботинка и пробитый осколками стальной шлем.

Также, были найдены именные вещи советских бойцов, например крышка от армейского котелка, предположительно принадлежащая младшему сержанту Евтушенко, и фляжка рядового Щербанюк, который в ходе боев остался жив и был награжден медалью «За отвагу».

На местах обнаружения останков наших солдат, поисковиками были установлены памятные знаки в виде красной звезды. Первая звезда была установлена на месте обнаружения младшего сержанта Чернышёва Николая Васильевича, останки которого были найдены здесь 29 мая 2020 года.

Всего в поисковых работах приняло участие более 70 молодых людей из разных регионов России.

Поиски останков советских воинов проводились при поддержке военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), которые обеспечили поисковиков, грузовым транспортом, полевой кухней и цистерной под питьевую воду.

Участники Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» продолжат поиск останков воинов-дальневосточников, погибших при защите Отечества во время Великой Отечественной войны, на одном из островов Курильской гряды – Шумшу.