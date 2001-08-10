Южносахалинцев приглашают принять участие в акциях "Сад памяти" и "Чистые берега"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В это воскресенье, 5 июня, в Южно-Сахалинске пройдут сразу две масштабные экологические акции "Чистые берега" и "Сад памяти". Обращаем внимание, что дата и время проведения акции «Сад памяти» скорректированы. Стать участником акций могут все желающие. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню охраны окружающей среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В 10.00 5 июня состоится акция «Чистые берега» по уборке берегов реки Еланька. Волонтеров, неравнодушных горожан и трудовые коллективы будут ждать у моста вблизи перекрестка пр. Мира и ул. Авиационная. Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Вода России» и проекта «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области». В случае неблагоприятной погоды мероприятие будет перенесено.
Также в воскресенье, 5 июня, в противоположной части города пройдет еще одна масштабная акция «Сад памяти» в рамках марафона «Зеленых дел». В 10.30 по дороге на «Горный воздух» возле городской больницы состоится высадка порядка 600 сеянцев лиственницы. К мероприятию приглашают присоединиться всех желающих. Заявить о своем участии организованные коллективы могут по телефону: 300726 доб. 5 или 89621020720 (Дмитрий Владимирович), неравнодушные горожане могут просто придти назначенное время к месту сбора. Высадка деревьев состоится при любых погодных условиях.
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