Южносахалинцев приглашают принять участие в акциях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В это воскресенье, 5 июня, в Южно-Сахалинске пройдут сразу две масштабные экологические акции "Чистые берега" и "Сад памяти". Обращаем внимание, что дата и время проведения акции «Сад памяти» скорректированы. Стать участником акций могут все желающие. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню охраны окружающей среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В 10.00 5 июня состоится акция «Чистые берега» по уборке берегов реки Еланька. Волонтеров, неравнодушных горожан и трудовые коллективы будут ждать у моста вблизи перекрестка пр. Мира и ул. Авиационная. Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Вода России» и проекта «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области». В случае неблагоприятной погоды мероприятие будет перенесено.

Также в воскресенье, 5 июня, в противоположной части города пройдет еще одна масштабная акция «Сад памяти» в рамках марафона «Зеленых дел». В 10.30 по дороге на «Горный воздух» возле городской больницы состоится высадка порядка 600 сеянцев лиственницы. К мероприятию приглашают присоединиться всех желающих. Заявить о своем участии организованные коллективы могут по телефону: 300726 доб. 5 или 89621020720 (Дмитрий Владимирович), неравнодушные горожане могут просто придти назначенное время к месту сбора. Высадка деревьев состоится при любых погодных условиях.