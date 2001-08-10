В мэрии Южно-Сахалинска появится департамент информационной политики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города продолжает работу по повышению эффективности работы структур муниципалитета. С 1 июня функции по информационному сопровождению деятельности мэрии, взаимодействию со СМИ будет выполнять департамент информационной политики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ранее проведена презентация по вопросу организации информационной работы в городском округе. По ее результатам принято решение о целесообразности выделения Департамента информационной политики аппарата администрации города как отдельной структурной единицы. Это позволит еще больше оптимизировать процессы и повысить эффективность работы подразделения.

Напомним, ранее функционал нового департамента был закреплен за Агентством по развитию Южно-Сахалинска, которое сейчас будет реорганизовано в Управление информационного обеспечения администрации города Южно-Сахалинска – в его составе останутся сотрудники информационно-технического, проектного, общего отделов, а также Муниципального Центра управления, который работает с обращениями горожан, поступающими в социальные сети администрации и мэра города. Напомним, в мае этот проект стал победителем всероссийского конкурса «Пресс-служба года», заняв первое место в номинации «Лучший PR-проект в муниципальной сфере».

Новый департамент возглавила бывший руководитель Агентства по развитию города Екатерина Каширина.

Подчеркнем, что все структурные изменения не предусматривают увеличения общей численности работников и фонда оплаты труда. Формирование штата происходит путем перевода сотрудников из одного структурного подразделения в другое.

Еще одно важное решение – создание Центра цифровой трансформации и проектного управления администрации города Южно-Сахалинска. Напомним, ранее работу в данном направлении курировало Управление делами администрации города Южно-Сахалинска. Теперь направления его работы будут разделены.

За последние годы муниципалитетом достигнуты значительные успехи в сфере проведения цифровой трансформации, практики города были неоднократно отмечены на областном и федеральном уровнях. Вместе с тем, дальнейшее развитие деятельности требует формирования самостоятельного подразделения, все процессы и функционал которого будет полностью ориентированы на эффективную реализацию проектов цифровой трансформации в городе.

Также будет создано Управление общего и кадрового обеспечения (в него войдет служба кадрового обеспечения и служба обеспечения взаимодействия).Это позволит централизовать ряд важнейших функций и оптимизировать работу сотрудников.

Напомним, ряд изменений в структуре администрации произошел 1 марта. Были перераспределены полномочия между вице-мэрами, пересмотрены дублирующие функции. Создание департамента информационной политики, Центра цифровой трансформации и проектного управления – еще один этап, который позволит повысить открытость и эффективность работы муниципальной власти.