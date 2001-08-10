На Сахалине прошло учение пожарных расчётов Южно-Сахалинского гарнизона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине состоялось учение по ликвидации условного возгорания на объекте Минобороны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
После получения сигнала об условном возгорании на одном из складов воинской части, в течение нескольких минут на место прибыли пожарные расчёты Южно-Сахалинского гарнизона ВВО и подразделение МЧС России по Сахалинской области.
Для бесперебойной подачи воды из специально подготовленного пожарного водоёма одна из пожарных команд выполняла её забор и прокладку магистральной линии. В это время другие расчёты совместно с подразделением МЧС приступили к немедленному тушению очага возгорания из имеющихся запасов воды в машинах, дабы не дать огню распространиться на соседние объекты.
Тушение условного очага возгорания выполнялось со всех доступных сторон, как с брандспойтов, так и с помощью лафетных пушек, установленных на машинах.
В учении приняло участие три пожарных расчёта Южно-Сахалинского гарнизона ВВО. Было проложено более 200 метров пожарных магистральных линий.
Для создания обстановки максимально приближенной к реальной были применены средства имитации, в частности оранжевые дымовые шашки.
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