Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2022
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Десятки домов в Южно-Сахалинске останутся без воды 2 июня
09:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Десятки домов в Южно-Сахалинске останутся без воды 2 июня

Десятки домов в Южно-Сахалинске останутся без воды 2 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ООО "РВК-Сахалин", в связи с ремонтными работами на сети водопровода, 2 июня с 14.30 до 17.30 часов будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Комсомольская,278-314, 278а-300а, 300Б;

- пр. Мира,235-377, 239А-375А, 239Б-375Б, 239В;

- ул. Емельянова,15-23, 15А, 21А;

- ул. Пуркаева,74-84, 82а, 41-53, 41а-51а, 51Б;

- ул. Есенина,42-50, 42А-50А, 1-15, 5А-9А;

- ул. Больничная,36А-40А, 36Б, 38, 40.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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