В Южно-Сахалинске завершилось голосование за проекты комфортной городской среды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 мая завершилось Всероссийское голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат финансирование на реализацию уже в следующем году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году Южно-Сахалинске в рамках проекта было представлено две территории – пространство юго-восточнее пересечения Коммунистического проспекта и улицы Чехова и территория северо-западнее перекрестка улицы Пуркаева с проспектом Мира. Голосование проходило на платформе https://65.gorodsreda.ru, сделать свой выбор мог каждый житель, достигший 14 лет.

Южносахалинцы проявили активность в голосовании буквально с первых дней его проведения. Помощь горожанам оказывали волонтеры – они проводили с жителями информационно-разъяснительную работу, приходили в трудовые коллективы, а также в учреждения образования, чтобы помочь всем желающим сделать выбор. У каждого при себе был планшет со специальным приложением, которое позволяет пройти процедуру всего за несколько минут.

Всего в островном регионе в 18 муниципальных образованиях в голосовании приняло участие более 48 тыс. человек. Окончательные результаты будут подведены через несколько дней после проверки всех поступивших голосов.

Благодарность южносахалинцам, проявившим активность и сделавшим свой выбор, выразил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- Именно объединив созидательную энергию и трепетное отношение к родному городу — мы можем сделать любимый Южно-Сахалинск еще привлекательнее и комфортней. Спасибо вам всем за неравнодушие, – обратился к жителям глава города.

Напомним, Южно-Сахалинск участвует в проекте с 2017 года. За это время было благоустроено 7 территорий. Новый облик получили скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников и Аллея энергетиков. Практики областного центра по благоустройству в том числе были высоко оценены на федеральном уровне, но, главное, они стали востребованы самими горожанами. После реконструкции скверы становятся любимыми местами для отдыха и прогулок. По итогам прошлого года победителем стал проект сквера Авиаторов – это территория возле постамента самолета АН-2 в районе поворота на аэропорт.

На месте сквера будут уже в этом году будут высажены клумбы, смонтировано освещение, установлены малые архитектурные формы и другие элементы — открытие нового общественного пространства запланировано уже осенью этого года, оно будет приурочено к 140-летию Южно-Сахалинска.