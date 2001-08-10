Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2022
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17:08, | Новости общества Сахалина и Курил

День эколога отметят в Анивском районе уборкой в селе Таранай

День эколога отметят в Анивском районе уборкой в селе Таранай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Таранай пройдет всероссийская акция «Вода России». Приглашаем всех активистов, добровольцев, неравнодушных жителей Сахалинской области принять участие в уборке на излюбленном месте отдыха на берегу залива Анива.

Начало акции в 11:00. Выдача мешков для сбора мусора на центральном пляже с. Таранай, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

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