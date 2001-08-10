С 1 июня изменится схема движения дачного маршрута № 22 в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Южно-Сахалинска информируют об изменении с 1 июня схемы движения маршрута № 22. Теперь он охватит и центральную часть города. Расписание также скорректировано, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Маршрут в измененном виде выглядит следующим образом: автобус № 22 начинает движение с железнодорожного вокзала в южную сторону по ул. Ленина, затем сворачивает на пр. Победы, после на пр. Мира в северном направлении, далее продолжает движение по Коммунистическому проспекту на запад, после следует по прежней схеме в сторону ул. Сахалинской затем по ул. Лермонтова в район СНТ и обратно.

В случае необходимости получения дополнительной информации, а также оставить свои пожелания/отзывы граждане могут обращаться по телефону 51-00-51 диспетчерской службы МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска». Расписание кольцевого маршрута № 22 с 1 июня:

- будни, суббота - отправление от Железнодорожная станция Южно-Сахалинск (вокзал): 6:20, 6:50, 7:50, 8:25, 9:25, 10:05, 12:15, 13:00, 13:45, 14:35, 17:00, 17:30, 18:45, 19:10;

- воскресенье - отправление от Железнодорожная станция Южно-Сахалинск (вокзал): 6:20, 07:50, 09:25, 12:15, 13:45, 17:00, 18:45.

В онлайн-режиме передвижение автобусов по маршруту и расписание автобусов можно отслеживать на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru